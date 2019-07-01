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"Suriyeliler Gitsin" Diyenler Dikkat! Polis Sizin de Kapınızı Çalabilir

Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Suriyeliler Gitsin" Diyenler Dikkat! Polis Sizin de Kapınızı Çalabilir

Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
"Suriyeliler Gitsin" Diyenler Dikkat! Polis Sizin de Kapınızı Çalabilir

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 29 Haziran’da Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylar ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, sosyal medya üzerinden “ülkemdeSuriyeliistemiyorum”, “Suriyelilerdefolsun” başlıkları altında provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 hesaptan İstanbul’da yaşayan 9 şahsın yakalanmasına yönelik 30 Haziran günü operasyon başlatıldı.

5 şahıs yakalandı
Operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adli işlem yapıldı.

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