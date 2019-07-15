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Suriyeliler 2 vatandaşı hastanelik etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar ile Suriyeliler arasında çıkan kavgada 2 Türk vatandaşı yaralandı. Suriyeli aile polis ekipleri tarafından güvenli bir yere götürüldü.

Suriyeliler 2 vatandaşı hastanelik etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar ile Suriyeliler arasında çıkan kavgada 2 Türk vatandaşı yaralandı. Suriyeli aile polis ekipleri tarafından güvenli bir yere götürüldü.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:12
Suriyeliler 2 vatandaşı hastanelik etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yöre halkı ile Suriyeliler arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 2 Türk vatandaşı yaralandı. Polis, biber gazı sıkıp, havaya ateş ederek gerginliğin daha fazla büyümesini önledi. Suriyeli aile geniş güvenlik önlemleri altında sığındıkları evlerinden çıkartılıp, daha güvenli bir yere götürülürken, öfkeli kalabalık olay yerine gelen CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile görüştükten sonra ikna olup, dağıldı.

İddiaya göre, İstasyonaltı Mahallesi, İstekli Sokak'ta oturan Suriyeli bir aile, bugün saat 13.30 sıralarında, sokakta oyun oynayan çocuklardan rahatsız olup, azarladı. Çocukların durumu anlattığı yakınları ile Suriyeli aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki diğer kişilerin de katılmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. 



Kavgada, sırtından bıçaklanan Erdal Çelik ile taş veya sopa gibi sert bir cisimle başına vurulan Fırat Çiftçi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, gerginliği biber gazı sıkıp, havaya ateş ederek önlemeye çalıştı. Polis, Suriyeli ailenin yaşadığı evin önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Ardından da geniş güvenlik önlemi alınıp, Suriyeli ailenin 5 ferdi, sığındıkları evlerinden çıkartılarak, daha güvenli bir yere götürüldü. Olayda yaralanan 2 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin Suriyelilerin huzuru bozduğunu belirtip, kendilerini burada istemediklerini belirtmeleri üzerine Başkan Çetin, sorunun çözümü için Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ile bir araya gelip, konuyu Manisa Valisi Ahmet Deniz'e ileteceklerini söyledi. Öfkeli kalabalık Belediye Başkanı Akın ile görüştükten sonra ikna olup, dağıldı.

 

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Anahtar Kelimeler:
suriyeliler vatandaşı hastanelik etti
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