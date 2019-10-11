Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99028
ALTIN
280.120
DOLAR
5.8724
STERLIN
7.4599
EURO
6.4856

Suriye Halk Konseyi: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm

Suriye Halk Konseyi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınadı; operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Suriye Halk Konseyi: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm

Suriye Halk Konseyi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınadı; operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

11 Ekim 2019 Cuma 17:01
Suriye Halk Konseyi: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm

Suriye Halk Konseyi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını bariz bir şekilde çiğnediğini dile getirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Konsey’den yapılan açıklamada, “Geçmiş yıllarda Türk, Amerikan ve Sionist rejimin planları nasıl başarısız olmuşsa bu saldırı da başarısız olmaya mahkûmdur, dünyada hiçbir güç Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin altını oymayı başaramayacak” denildi.

Suriye Halk Konseyi ayrıca ‘saldırıya tüm meşru araçlarla karşı koyacaklarını’ belirtti ve tüm parlamentolara, bölgesel ve uluslararası örgütlere harekatı kınama çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
suriye halk konseyi türkiye nin saldırısı aleni ihlal başarısız olmaya mahkûm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suruç ve Nusaybin'e havanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Suruç ve Nusaybin'e havanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Barış Pınarı Harekatı'nın 3. günü: BM'ye göre 70 binden fazla sivil evini terk etti
Barış Pınarı Harekatı'nın 3. günü: BM'ye göre 70 binden fazla sivil evini terk etti
“Görünmez Engeller”in Görünür Kahramanları
“Görünmez Engeller”in Görünür Kahramanları

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim