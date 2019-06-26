Suriye'den Acı Haber: 1 şehit

Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

- SURİYE'de, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23) acı haberi, memleketi Aksaray merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki ailesine verildi.



Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında şehit olan 8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın acı haberi, merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine ulaştı. Çiftçi Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer verdi. Sinir krizi geçiren Raşit Candan'a hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı.



Baba Raşit Candan'ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştükleri belirtildi. Görüşmede, Mikail Candan'ın, iyi olduğunu söylediği bildirildi.



Şehit Mikail Candan’ın beldede toprağa verileceği kaydedildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(DHA)