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Şüpheliyi vuran polise 16 bin TL ceza

Ankara'da 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu ölen ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Sedat Bayram’ın davasında karar çıktı.

Şüpheliyi vuran polise 16 bin TL ceza

Ankara'da 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu ölen ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Sedat Bayram’ın davasında karar çıktı.

30 Temmuz 2019 Salı 07:22
Şüpheliyi vuran polise 16 bin TL ceza

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre 14 Kasım 2017'de Ankara'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen ve 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurulan Sedat Bayram'ın davasında karar çıktı.

Sanık polis 16 bin 200 TL adli para cezası ödemeye mahkum edildi. Paranın 24 eşit taksitle polisten alınmasına karar veren mahkeme, “Taksitlerden birisi süresinde ödemediğinde geri kalanın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği” uyarısında bulundu. Emniyetin sanık polise disiplin cezası vermediği ortaya çıktı.

Polis M.G. hakkında, “Kastın aşılması suretiyle adam öldürme (kasten yaralama sonucu ölüm) suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Polis M.G., savunmasında, “kesinlikle öldürme kastıyla ateş etmedik. Amacımız şüpheli şahsı yakalama ve aracı durdurmaya yönelikti” dedi.

Sanık avukatı Mustafa Çaça da, “Müvekkilimin eylemi maktulün aracının durdurulmasına yöneliktir. Olayda diğer polisler tarafından da ateş edilmiştir, 50’den fazla ateş edilmesi söz konusudur. Yine adli tıp raporunda merminin parçalandığı parçalardan bir tanesinin maktule isabet etmesi sonucu ölümün meydana geldiği belirtilmektedir. Ölümün tesadüfi merminin isabet etmesi sonucu meydana geldiği anlaşılmaktadır” diye konuştu.

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