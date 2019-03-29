Süper Loto Sonuçları! İşte Şanslı Numaralar!

Süper loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto Çekilişi yapıldı. Her hafta milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen Süper Loto bu hafta ne kadar ikramiye dağıttı? Büyük ikramiye hangi ile gitti? İşte detaylar!

Süper Loto her hafta vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle oynanıyor. Vatandaşlar süper loto bayilerine akın ederek bu hafta zengin olma hayaliyle süper loto kuponlarını doldurdular. Peki şanslı numaralar neler?

Şanslı Numaralar Şunlar:

11, 27, 46, 49, 51, 53

Bu hafta 6 bilen çıkmadığı için süper loto 6.805.174,89-TL önümüzdeki haftaya devretti.

5 bilen 51 kişi 11.151,10-TL

4 bilen 3226 kişi 191,20-TL

3 bilen 64707 kişi 16,10-TL ikramiye kazandılar.

Peki önümüzdeki hafta ne olacak?

Önümüzdeki hafta yapılacak süper loto çekilinde ikramiyenin 10 milyon TL’ye yaklaşması bekleniyor.