Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Süper Loto Sonuçları! İşte Şanslı Numaralar!

Süper loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto Çekilişi yapıldı. Her hafta milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen Süper Loto bu hafta ne kadar ikramiye dağıttı? Büyük ikramiye hangi ile gitti? İşte detaylar!

Süper Loto Sonuçları! İşte Şanslı Numaralar!

Süper loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto Çekilişi yapıldı. Her hafta milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen Süper Loto bu hafta ne kadar ikramiye dağıttı? Büyük ikramiye hangi ile gitti? İşte detaylar!

29 Mart 2019 Cuma 12:50
Süper Loto Sonuçları! İşte Şanslı Numaralar!

Süper loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto Çekilişi yapıldı. Her hafta milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen Süper Loto bu hafta ne kadar ikramiye dağıttı? Büyük ikramiye hangi ile gitti? İşte detaylar!

Süper Loto her hafta vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle oynanıyor. Vatandaşlar süper loto bayilerine akın ederek bu hafta zengin olma hayaliyle süper loto kuponlarını doldurdular. Peki şanslı numaralar neler?

Şanslı Numaralar Şunlar:

11, 27, 46, 49, 51, 53

Bu hafta 6 bilen çıkmadığı için süper loto 6.805.174,89-TL önümüzdeki haftaya devretti.

5 bilen             51 kişi                         11.151,10-TL

4 bilen             3226 kişi                     191,20-TL

3 bilen 64707 kişi                   16,10-TL ikramiye kazandılar.

Peki önümüzdeki hafta ne olacak?

Önümüzdeki hafta yapılacak süper loto çekilinde ikramiyenin 10 milyon TL’ye yaklaşması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
süper loto sonuçları işte şanslı numaralar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ODTÜ’den Eski Hükümlü ve Engellilere İş Fırsatı! İşte Detaylar!
ODTÜ’den Eski Hükümlü ve Engellilere İş Fırsatı! İşte Detaylar!
Gez, Ye, 66 Bin Dolar Kazan! Kim Böyle Bir İş İster?
Gez, Ye, 66 Bin Dolar Kazan! Kim Böyle Bir İş İster?
Türk Hava Yolları 8000 Personel Alıyor! İşte Detaylar!
Türk Hava Yolları 8000 Personel Alıyor! İşte Detaylar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim