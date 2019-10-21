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Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

Milli Piyango İdaresi'nce 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626. hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiyenin talihlisi Burdur'un Bucak ilçesinden çıktı. Süper Loto talihlisi, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak parayı teslim aldı.

Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

Milli Piyango İdaresi'nce 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626. hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiyenin talihlisi Burdur'un Bucak ilçesinden çıktı. Süper Loto talihlisi, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak parayı teslim aldı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:27
Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

Süper Loto'nun 17 Ekim'de yapılan 626. hafta çekilişinde 6 bilen talihli Burdur'un Bucak ilçesinden çıktı. Süper Loto çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi olan talihli, kuponu Bucak Ganyan bayisine yatırırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu. Süper Loto talihlisi, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak parayı teslim aldı.

Talihlinin kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu. Bazı ilçe sakinleri milyonerin parayla yatırım yapmasını önerirken bazıları da kendilerine çıkmış olsaydı neler yapacaklarını anlattı.

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto'nun 2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişinin Bucak'tan çıktığını, 1 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olduğunu söyledi. İkramiyenin hayırlı olmasını dileyen İnal, "Umarım hayırlı bir işte kullanır" dedi.

'VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALIRDIM'

İkramiyenin kime çıktığını merak ettiklerini söyleyen Mehmet Demirtaş, "Bana çıksaydı fabrika yatırımı yapardım. İnsanlara iş sağlardım" dedi. Raziye Ergit ise, ikramiyenin sahibi olsaydı öncelikle hayvan barınağı yapacağını belirterek, "Bakkallara gidip veresiye defterlerini satın almak isterdim" görüşünü dile getirdi.

Süper Loto oynayan Özge Gün ise, "Büyük ikramiyenin Burdur'a çıkmasına sevindik. Ben de arada oynuyorum. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. Kim olduğunu merak ediyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Burdur'da 1976 yılından beri şans oyunları bayiliği yapan Halil Gönenli de, "Şu ana kadar bu kadar büyük bir ikramiye Burdur'a çıkmamıştı. 1 milyon, 3 milyon lira gibi ikramiye çıkmıştı ama bu kadarı ilk defa çıktı. Talihli kişiyi merak ediyoruz tabi ki. İnşallah memlekete hayırlı yatırımlar yapar. Büyük ikramiyenin çıkmasının ardından süper lotoya ilgi arttı" diye konuştu. 

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