Süper Loto'da altı bilen bir kişi 36 milyon lira kazandı

Üst üste 8 hafta devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 17, 36, 37, 53 ve 54 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 36 milyonluk ikramiyeyi kazandı. 22 Ağustos Süper Loto çekilişinde 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Süper Loto'da, 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira ikramiye kazandı. 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.

İddaa ihalesinin ardından Milli Piyango ihalesini de Demirören Holding'in ortak olduğu girişim kazanmıştı

Milli Piyango'nun işletme hakkının 10 yıl süreyle özel sektöre devri yapılan ihaleyi Demirören grubu kazanmıştı. 2018 yılında Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve Posta’yı satın alan ardından ‘İddaa’ ihalesini kazanan Demirören Grubu, Milli Piyango ihalesinde de ipi göğüslemişti. Türkiye Varlık Fonu'nun davet usulüyle gerçekleştirdiği ihaleye tek teklif Demirören-SISAL ortaklığından gelmişti.

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