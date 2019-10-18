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Sünnet düğünündeki dansöz olayında yeni gelişme: 6 kişi hakkında dava açıldı

Sosyal medyada ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma tamamlanarak 6 kişi hakkında dava açıldı.

Sünnet düğünündeki dansöz olayında yeni gelişme: 6 kişi hakkında dava açıldı

Sosyal medyada ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma tamamlanarak 6 kişi hakkında dava açıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:54
Sünnet düğünündeki dansöz olayında yeni gelişme: 6 kişi hakkında dava açıldı

Sosyal medyada görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikat tamamlandı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre aralarında üç dansöz, sünnet çocuğunun annesi, babası ve amcasının da olduğu 6 kişi hakkında dava açıldı.

İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede anne ve babanın "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, dansözler ise 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve hayasızca hareket' suçundan cezalandırılması istendi.

Zanlılar olayın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra 'adli kontrol' tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

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