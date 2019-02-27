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Süleyman Soylu'dan 15 Bin Polis Alım Müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılında 10 bin polis alımı yapılacağını daha önce açıklamıştı. İstanbul'da AKP ve MHP Kadın Kollarının birlikte düzenlediği etkinliğe katılan Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada 2019 yılında 15 bin polis alınacağının müjdesini verdi. İşte detaylar...

Süleyman Soylu'dan 15 Bin Polis Alım Müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılında 10 bin polis alımı yapılacağını daha önce açıklamıştı. İstanbul'da AKP ve MHP Kadın Kollarının birlikte düzenlediği etkinliğe katılan Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada 2019 yılında 15 bin polis alınacağının müjdesini verdi. İşte detaylar...

27 Şubat 2019 Çarşamba 07:24
Süleyman Soylu'dan 15 Bin Polis Alım Müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılında 10 bin polis alımı yapılacağını daha önce açıklamıştı. İstanbul'da AKP ve MHP Kadın Kollarının birlikte düzenlediği etkinliğe katılan Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada 2019 yılında 15 bin polis alınacağının müjdesini verdi. İşte detaylar...

"15 BİN YENİ POLİS ALINACAK"

Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın aleni bir ittifak olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, "Biz burada MHP'li kardeşlerimizle beraber aynı sofradayız. Temenni ederim ki Kılıçdaroğlu ile HDP'lilerle aynı masada otursun." ifadelerini kullandı.

Muhtarların maaşlarının kesileceği şeklindeki iddiaları yalanlayan Bakan Soylu, "Deli saçması bir şey, cevap vermek bile doğru değil. Yok böyle bir şey." diye konuştu.

Bakan Soylu konuşmasının ardından salondaki vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süleyman Soylu, kültür merkezindeki programından sonra AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi gençlerle çay içip sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, isteğini kırmayarak üniversite öğrencisi Musa Gümüştekin'e tespihini hediye etti.

AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları Başkanı Cihat Biradlı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla doğum gününü kutlamak istediklerini söylemesi üzerine ise Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda canlı yayında. Başka zaman inşallah." dedi.

Bakan Soylu, bir gencin kız isteme merasimine katılması ricası üzerine de "Seçimlerden sonra gidip isteyelim." diye konuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.02.2019 12:09
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