Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90346
ALTIN
248.723
DOLAR
5.8643
STERLIN
7.3891
EURO
6.5566

Süleyman Soylu'dan Yeni Bekçi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli ziyaretler ve temaslar için Silivri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Boylu burada 8 bin bekçi alım başvurularının tamamlandığını 4-5 ay içerisinde bu 8 bin bekçinin göreve başlayacağını açıkladı.

Süleyman Soylu'dan Yeni Bekçi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli ziyaretler ve temaslar için Silivri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Boylu burada 8 bin bekçi alım başvurularının tamamlandığını 4-5 ay içerisinde bu 8 bin bekçinin göreve başlayacağını açıkladı.

04 Haziran 2019 Salı 01:09
Süleyman Soylu'dan Yeni Bekçi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli ziyaretler ve temaslar için Silivri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Boylu burada 8 bin bekçi alım başvurularının tamamlandığını 4-5 ay içerisinde bu 8 bin bekçinin göreve başlayacağını açıkladı.

Sokaklarda huzurun oluşturulabilmesi için bekçi alımlarının yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4-5 ay içerisinde yeni bekçilerin görevlerine başlayacağını, köylere de bekçi uygulamasının getirildiğini, bekçilerin köylerde yaşayan kişilerden alınacağını açıkladı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamaları yaptı;

 "İstanbul'a 2016 yılında 9 milyon 300 bin turist geldi. Bugün bu rakam 13,5 milyon. İnşallah 2019'un sonunda 15 milyon. Bunu gördüler, bindiriyorlar Türkiye'ye. Birileri Türkiye'nin tekerine çomak sokmak için 23 Haziran'ı fırsat olarak kolluyor. Bunu çok net şekilde görüyorum. Sokaklardaki huzuru oluşturabilmek için bekçi verdik. Daha da vereceğiz, 8 bin bekçi alıyoruz. Şu anda Silivri'nin köylerine bekçi sözü verdik. Silivri'nin 18 köyüne bekçi alıyoruz. 4-5 ay içinde tamamlayacağız. Bekçileri köyde yaşayanlardan da atayacağız." ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
süleyman soylu dan yeni bekçi açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet duyurdu: Arefe Günü okunacak dualar nelerdir? Arefe Günü hangi ibadetler yapılır?
Diyanet duyurdu: Arefe Günü okunacak dualar nelerdir? Arefe Günü hangi ibadetler yapılır?
En güzel resimli bayram mesajları ve sözlerini sevdiklerinize yollayın... Bayramınız Kutlu Olsun!
En güzel resimli bayram mesajları ve sözlerini sevdiklerinize yollayın... Bayramınız Kutlu Olsun!
Evinde evcil hayvan besleyenler için yargıdan emsal karar
Evinde evcil hayvan besleyenler için yargıdan emsal karar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim