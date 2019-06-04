Süleyman Soylu'dan Yeni Bekçi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli ziyaretler ve temaslar için Silivri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Boylu burada 8 bin bekçi alım başvurularının tamamlandığını 4-5 ay içerisinde bu 8 bin bekçinin göreve başlayacağını açıkladı.

Sokaklarda huzurun oluşturulabilmesi için bekçi alımlarının yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4-5 ay içerisinde yeni bekçilerin görevlerine başlayacağını, köylere de bekçi uygulamasının getirildiğini, bekçilerin köylerde yaşayan kişilerden alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamaları yaptı;

"İstanbul'a 2016 yılında 9 milyon 300 bin turist geldi. Bugün bu rakam 13,5 milyon. İnşallah 2019'un sonunda 15 milyon. Bunu gördüler, bindiriyorlar Türkiye'ye. Birileri Türkiye'nin tekerine çomak sokmak için 23 Haziran'ı fırsat olarak kolluyor. Bunu çok net şekilde görüyorum. Sokaklardaki huzuru oluşturabilmek için bekçi verdik. Daha da vereceğiz, 8 bin bekçi alıyoruz. Şu anda Silivri'nin köylerine bekçi sözü verdik. Silivri'nin 18 köyüne bekçi alıyoruz. 4-5 ay içinde tamamlayacağız. Bekçileri köyde yaşayanlardan da atayacağız." ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA