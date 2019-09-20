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Şule Çet davasında sanık avukatından yayın yasağı talebi

Ankara'da bir plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet davasında sanık avukatı, mahkemeden davanın 16 Ekim'deki 4. duruşmasının kapalı görülmesini ve yayın yasağı getirilmesini istedi.

Şule Çet davasında sanık avukatından yayın yasağı talebi

Ankara'da bir plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet davasında sanık avukatı, mahkemeden davanın 16 Ekim'deki 4. duruşmasının kapalı görülmesini ve yayın yasağı getirilmesini istedi.

20 Eylül 2019 Cuma 16:28
Şule Çet davasında sanık avukatından yayın yasağı talebi

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatları yayın yasağı istedi.

Çet'in katil zanlıları Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın avukatı Levent Ekmen, mahkemeden davanın 16 Ekim Çarşamba günü görülecek 4. duruşmasının kapalı görülmesini ve yayın yasağı getirilmesini talebinde bulundu.

​Talebe tepki gösteren Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım, "Başından beri dosyada gizlenenlerle; üstü örtülmek istenen, silinen ve kaybedilen delillerle uğraştık. Şimdi de gizlilik kararı talep ediliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Kamuoyu önünde olması ve üstü örtülmek istenen cinayetin üzerine gidilmesi neden sizleri rahatsız ediyor?" diye sordu.

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şule çet davasında sanık avukatından yayın yasağı talebi
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