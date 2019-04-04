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Subay ve Astsubay Olacaklara ÖSYM'den Önemli Duyuru!

Subay ve Astsubay olmak isteyenlerin gireceği Milli Savunma Üniversitesi Sınavlarına ilişkin ÖSYM^den önemli bir duyuru geldi.

Subay ve Astsubay Olacaklara ÖSYM'den Önemli Duyuru!

Subay ve Astsubay olmak isteyenlerin gireceği Milli Savunma Üniversitesi Sınavlarına ilişkin ÖSYM^den önemli bir duyuru geldi.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:13
Subay ve Astsubay Olacaklara ÖSYM'den Önemli Duyuru!

Subay ve Astsubay olmak isteyenlerin gireceği Milli Savunma Üniversitesi Sınavlarına ilişkin ÖSYM^den önemli bir duyuru geldi.

İşte o duyuru;

2019-MSÜ İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

7 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sınavına (2019-MSÜ) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 7 Nisan 2019 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-MSÜ başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-MSÜ Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

07.04.2019 TARİHİNDE 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Son Güncelleme: 04.04.2019 15:16
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