Subay ve Astsubay Adayları Dikkat! O Şartları Yerine Getirmeyen Değerlendirmeye Giremez

Erkek- Kadın Subay Astsubay Adayı Alımı Sınav ve Kayıt Tarihleri

2018 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na öğrenci alımı için başvuru işlemleri 9 Ocak 2018 tarihinde başlamıştı. Şartları yerine getiren adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 15 Şubat 2018 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. MSÜ Subay, Astsubay adayı öğrenci alımı başvuru şartlarının tamamına göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

SINAV 18 MART'TA YAPILACAK

Başvurusu kabul edilen adaylar 18 Mart 2018 tarihinde sınava girecekler. Sınav sürecinden sonra adaylardan 24 Nisan ile 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında tercihler alınacak. 11 Haziran 2018 tarihindeyse sonuçlar www.msb.gov.tr adresinden açıklanacak. Burası çok önemli 23-24 Haziran 2018 tarihleri nde yapılacak Temel Yeterlilik Testi ve YKS'nin Alan Yeterlilik testine girmeyen ya da belirlenen puanları alamayan adaylar değerlendirme aşamasına giremeyecekler.

TYT VE AYT ŞARTI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1’nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2’nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir. Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180’in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi. Öğrenci seçme ve kayıt işlemleriyle ilgiliyse MSÜ'den şu açıklamalar yapılmıştı :

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