Subay, uzman erbaş, astsubay ve sözleşmeli er maaşları ne kadar? İşte güncel maaşları...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları yapılıyor. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce personel alımı sağlanıyor. Yayımlanan personel ilanlarını yakından takip edenler uzman çavuş, astsubay, subay, sözleşmeli er maaşları hakkında bilgi edinmek istiyor.

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli er maaşları 3 bin 500 TL ile 4 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Maaşlar görev yapılan bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Göreve yeni başlayan uzman erbaş maaşları değişkenlik gösterebilmektedir. Göreve yeni başlayan bir uzman erbaş 4.452 lira ile 4.791 lira arasında maaş almaktadır. Uzman erbaşın maaşı evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet yılı fazlaysa daha yüksek olabilir.

ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Astsubay rütbesine mensup rütbeli personellerin aldığı maaşlar ortalama 4 bin lira ile 5 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Yine bu tutar kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre değişiklik göstermektedir.

SUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Subay maaşları görev bölgesine ve rütbesine göre 4 bin TL ile 7.500 TL değişkenlik gösterebiliyor.