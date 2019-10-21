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Spor ve teknoloji alanında dünyada bir ilk!

Boğaziçi Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü işbirliğiyle “Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kurulmasını öngören Mutabakat Zaptı ve Kurucu Heyet Protokolü, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan tarafından imzalandı. Dünyada ilk kez bir spor kulübünün Teknopark kurduğunu belirten Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bu işbirliğini Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise Teknopark’ta e-spor alanında yapay zekâ temelli ileri teknolojiler ve uygulama alanları geliştireceklerini kaydetti.

Spor ve teknoloji alanında dünyada bir ilk!

Boğaziçi Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü işbirliğiyle “Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kurulmasını öngören Mutabakat Zaptı ve Kurucu Heyet Protokolü, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan tarafından imzalandı. Dünyada ilk kez bir spor kulübünün Teknopark kurduğunu belirten Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bu işbirliğini Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise Teknopark’ta e-spor alanında yapay zekâ temelli ileri teknolojiler ve uygulama alanları geliştireceklerini kaydetti.

21 Ekim 2019 Pazartesi 10:00
Spor ve teknoloji alanında dünyada bir ilk!

Boğaziçi Üniversitesi’nde 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ve BÜDOTEK- Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üner katıldı.

Dünyada ilk defa bir spor kulübü Teknopark kuruyor

İmza töreninde bir konuşma yapan Mustafa Cengiz, iki yıldır üzerinde çalıştıkları Teknopark projesinin aynı zamanda dünyada ilk olduğunu belirterek, küresel bazda ilk defa bir spor kulübünün Teknopark projesine girdiğini vurguladı ve bu adımın çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Bunu Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştiriyor olmaktan büyük gurur duyduklarını ekledi.

Teknopark projesinin dünyada bir spor kulübünün üstlendiği ilk Teknopark projesi olduğunu vurgulayan Cengiz, Boğaziçi Üniversitesi gibi saygın bir kurumla bu anlamda iş birliği yapmış olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise Türkiye’nin teknolojinin birçok alanında varlık gösterdiğini, Boğaziçi Üniversitesi’nin teknoloji alanındaki stratejik yaklaşımı kapsamında ortaya çıkmış Teknopark’a E-Spor alanındaki yatırımların iyi bir fırsat olacağını kaydetti. E-sporun oyun platformları geliştirmekten ibaret olmadığını, simülasyonlardan, yapay zekâya ileri teknolojileri ve uygulama alanlarını içerdiğini ekleyen Mehmed Özkan, E-Spor alanında Galatasaray Spor Kulübü ile iş birliğinin Türkiye’nin teknoloji alanında kalkınması ve dünyaya açılması adına büyük yarar sağlayacağını ekledi.

Teknoparkın, öncelikle Galatasaray Spor Kulübü’nün Mecidiyeköy binasında, ardından Seyrantepe’de kurulması planlanan spor salonunun bu amaçla tasarlanan bölümlerinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Kurulacak Teknopark’ın, öncelikli olarak, spor ve teknolojinin birbirine temas ettiği her alanda teknoloji geliştirecek şirketleri ve girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Ağırlığın ise tüm dünyada büyük bir hızla gelişmekte olan e-sporda olacağı, Seyrantepe Spor Salonu’nda yer alacak olan e-spor merkezi ile birlikte bu teknoparkın, e-sporun oyuncu ve izleyicilerini üretici ve dağıtıcılarıyla sürekli olarak bir araya getiren eşsiz bir ortam oluşturması planlanıyor. Ayrıca sporcu giysileri, spor ekipmanları, sporcu gıdaları-içecekleri, spor analizi, sporda yapay zekâ uygulamaları, spor yayıncılığı, biletleme, sporda sanal gerçeklik uygulamaları, spor tesisleri tasarımı ve malzemeleri, spor eğitimi araçları, engellilerin spor yapmasını destekleyen teknolojiler, yeşil spor ve sporla ilgili diğer alanlar, Teknoparkın öncelikli olarak eğileceği çalışma alanları olacak.

Teknopark’ta, sporla ilgili geliştirme alanlarına ek olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nin çalışmalarını genişletmek istediği bilgi enformasyon teknolojileri ve yapay zekâ konusunda teknoloji geliştiren şirketlerin de önemli pay sahip olmaları öngörülüyor.

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spor teknoloji alanında dünyada ilk
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