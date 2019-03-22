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Sözleşmelilere Kadro Çağrısı!

Türk Eğitim-sen genel başkanı Talip Geylan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması için çağrıda bulundu!

Sözleşmelilere Kadro Çağrısı!

Türk Eğitim-sen genel başkanı Talip Geylan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması için çağrıda bulundu!

22 Mart 2019 Cuma 15:12
Sözleşmelilere Kadro Çağrısı!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip GEYLAN sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara değinerek seçimlerden önce sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasını gerektiğini söyledi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Kırıkkale’de katıldığı bir etkinlik esnasında sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmaları gerektiğinin altını çizerek 2011 yılında hükümet tarafından benzer bir uygulamanın gerçekleştirildiğini yine böyle bir uygulamanın gündeme alınmasını beklediklerini söyledi.

Talip GEYLAN şöyle devam etti:

“230 bin civarında 4/B’li çalışanı kadroya geçirdiler. Kadroya alınan sözleşmelilerin 68 bini öğretmendi. Buna rağmen Hükümet 2016 yılında bir KHK ile sözleşmeli öğretmenliği hem de bu kez mülakat sistemi ile birlikte geri getirdi. Talebimiz; 2011 yılı seçimleri öncesinde yapıldığı gibi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasıdır.”

Talip GEYLAN ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin tayin hakları olmaması nedeniyle ailevi problemlerin de yaşandığını eş durumundan tayin imkanları bile bulunmayan sözleşmeli öğretmenlerin mağdur olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumundan tayin hakları dahi yok. Birçok öğretmen eşinden, çocuğundan ayrı yaşamaktadır. Bilindiği gibi 23 Ocak tarihinde Türk Eğitim-Sen olarak Ankara’da sözleşmeli öğretmenler ile birlikte eylem yapmıştık. Bu eyleme kalabalık şekilde sözleşmeli öğretmen aileleri katılmış, tayin hakkı talep etmişti.''

Şimdi binlerce sözleşmeli öğretmenin gözü kulağı hükümetten gelecek açıklamada!

Son Güncelleme: 22.03.2019 15:37
Anahtar Kelimeler:
sözleşmelilere kadro çağrısı
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