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Sosyal medyadan canlı yayın yaparken gasp edildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gasp edildi. Görüntüleri inceleyen polis, M.C.'yi yakaladı. M.C. ile 4 kez gasp yaptığı belirlenen 4 arkadaşı ve çalıntı eşyaları satın alan 2 kişi de gözaltına alındı.

Sosyal medyadan canlı yayın yaparken gasp edildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gasp edildi. Görüntüleri inceleyen polis, M.C.'yi yakaladı. M.C. ile 4 kez gasp yaptığı belirlenen 4 arkadaşı ve çalıntı eşyaları satın alan 2 kişi de gözaltına alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:58
Sosyal medyadan canlı yayın yaparken gasp edildi

Olay, cumartesi gecesi, Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin önünde meydana geldi. Ağaçlıkta İngilizce konuşarak, sosyal medyadan canlı yayın yapan İranlı Kamran A.G.'nin yanına gelen kişi; cep telefonunu, tablet bilgisayarını ve 2000 Macar parasını gasp etti.Kamran A.G.'nin şikayeti üzerine polis, sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceledi.

Görüntülerden, gaspçının M.G. olduğu belirlendi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.G., arkadaşlarıyla birlikte bölgede 4 gasp olayı gerçekleştirdiklerini, paraları harcadıklarını, İranlı kişiden gasp ettikleri cep telefonu, tablet ve Macar parasını ise E.A.'ya sattıklarını söyledi.

Polis, M.G.'nin ifadesi doğrultusunda yaşları 17 ile 18 arasında değişen A.K., Y.C.T., B.K. ve G.B. ile çalınan ürünleri satın alan E.A. ile ağabeyi E.A.'yı da gözaltına alındı. E.A. ve ağabeyi E.A.'da bulunan, Kamran A.G.'ye ait cep telefonu, tablet bilgisayar ve paraya el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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sosyal medyadan canlı yayın yaparken gasp edildi
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