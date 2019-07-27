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Sosyal medyadaki 'dayak videosu': Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Esenyurt'ta iki kişinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki 'dayak videosu': Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Esenyurt'ta iki kişinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 04:50
Sosyal medyadaki 'dayak videosu': Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta 20 Temmuz'da Süleymaniye ve Atatürk mahallelerinde meydana gelen ve bugün sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında "MHP'lilerden İYİ Parti'lilere dayak" videolarının yayımlanması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda görüntülerde yer alan Kemal S. (33) ve Muzaffer D'yi (37) darbettiği belirlenen şüphelilerden Emre A. (24),Özkan Y. (31) ve Serkan Y. (39) gözaltına alındı. Mağdurlar kendilerini darbeden şüphelilerden şikayetçi olmadı.

Haklarında "yaralama" ve "özel hayatın gizliliği" suçlarından işlem yapılan Emre A, Özkan Y. ve Serkan Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Hakaret" suçundan arandığı ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen mağdur Kemal S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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