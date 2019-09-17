Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101188
ALTIN
277.052
DOLAR
5.7272
STERLIN
7.1159
EURO
6.3159
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...
25. Dönem POMEM PÖH Alım Başvuruları Başlıyor! İşte Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri...

Şort giydiği için darp edilen Melisa Sağlam davasında flaş karar!

İstanbul Pendik'te şort giydiği için saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam'ın davası sonuçlandı. Sağlam'a 'Edepsiz ve hayasız' dediği için 5 ay ceza alan sanık, önceki dosyasıyla birlikte toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

Şort giydiği için darp edilen Melisa Sağlam davasında flaş karar!

İstanbul Pendik'te şort giydiği için saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam'ın davası sonuçlandı. Sağlam'a 'Edepsiz ve hayasız' dediği için 5 ay ceza alan sanık, önceki dosyasıyla birlikte toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

17 Eylül 2019 Salı 16:11
Şort giydiği için darp edilen Melisa Sağlam davasında flaş karar!

İstanbul Pendik-Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği bahanesiyle saldıraya uğrayan Asena Melisa Sağlam'ın İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı.

SoL Haber Portalı'nın haberine göre, bugün görülen duruşma sonucunda, sanık Ercan Kızılateş hakkında, Sağlam’a 'edepsiz ve hayasız' dediği için 5 ay ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Kızıltaş'ın önceki dosyasıyla birlikte toplam 45 ay ceza almış oldu. Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızılateş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

'SESSİZ KALMAMALIYIZ'

Mahkeme çıkışında konuşan Asena Melisa Sağlam, herkese teşekkür ederek, sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Sağlam, "Öncelikle çok mutluyum. Bunun için sizlere, avukatlara ve adalete gerçekten teşekkür ediyorum. 2 yıl önce başıma gelen üzücü olay, bugün yüzümün gülümsemesine sebep oldu. Şunu gördüm, bir şeyin peşini bırakmazsak, gidersek, her ne kadar geç olursa olsun, bize olumlu bir şekilde dönüyor. Bu yüzden sessiz kalmamalıyız. Nasıl ki olumsuz olaylar gündeme bu kadar getiriliyor, seslendiriliyorsa, bu tür olayların da seslendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz susmadıkça, onlar susacak. Nasıl biz sustukça onlar bu eylemleri yapmaya devam ediyorsa, biz susmadıkça da onlar bu eylemleri yapmaktan çekinecekler. En azından bu şekilde inanmak istiyorum. İçime bu inancın dolmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
şort giydiği darp edilen melisa sağlam davasında flaş karar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç tespit edildi
Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç tespit edildi
Adnan Oktar: İngiliz derin devleti beni hedef alıyor, tutuklandığım gece dolar 3.70'lerden 5'lere çıkarıldı
Adnan Oktar: İngiliz derin devleti beni hedef alıyor, tutuklandığım gece dolar 3.70'lerden 5'lere çıkarıldı
İstanbul’da Anadolu Yakası’na yeni metro geliyor
İstanbul’da Anadolu Yakası’na yeni metro geliyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim