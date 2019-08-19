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Son Yılların En Gözde Mesleği! Aylık Kazancı 60 Bin TL'yi Buluyor!

Nasıl pilot olunur? Pilot lisansı almak için gereken şartlar nelerdir? Pilotlar aylık ne kadar kazanıyor? Pilotluk en gözde meslekler arasında. Ayda 8 ile 20 gün arasında çalışan pilotların maaşı 60 bin liraya kadar çıkıyor. Pilot olmak için ise sıkı eğitim ve fiziki yeterlilik gerekiyor.

Son Yılların En Gözde Mesleği! Aylık Kazancı 60 Bin TL'yi Buluyor!

Nasıl pilot olunur? Pilot lisansı almak için gereken şartlar nelerdir? Pilotlar aylık ne kadar kazanıyor? Pilotluk en gözde meslekler arasında. Ayda 8 ile 20 gün arasında çalışan pilotların maaşı 60 bin liraya kadar çıkıyor. Pilot olmak için ise sıkı eğitim ve fiziki yeterlilik gerekiyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:14
Son Yılların En Gözde Mesleği! Aylık Kazancı 60 Bin TL'yi Buluyor!

PİLOTLUK kazanılan para ve çalışma saatleri ile en çok olmak istenen meslek dalları arasındadır. Aldıkları çok özel eğitim nedeniyle sayılarının az olması ve havacılık sektöründeki hızlı gelişim ile yeni başlayanlara 21 bin liranın verildiği sektörde, tecrübeli bir pilotun maaşı ise 60 bin lirayı buluyor. Ayda en az 8 en çok 20 kere uçan pilotların kazançlarının yanı sıra emeklilik şartları da iyi. Türkiye'de 8 bin 350 civarı pilot görev yapıyor. Birçok insanın hayali olan pilotluk için askeri okula gidebilir, üniversitelerin pilotaj bölümlerinden mezun olabilir ya da ücretli pilotluk eğitimi alabilir veya herhangi bir 4 yıllık üniversite eğitiminden sonra, THY'nin Uçuş Akademisi'ne ücretsiz başvurabilirsiniz.

ARANAN ÖZELLİKLER::
 T.C. vatandaşı olmak.
 En az lisans mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak.
 Yabancı dili (İngilizce) üst seviyede bilmek.
 Erkek adaylar için boy 165 cm'den (kadında 160 cm) kısa, 195 cm'den uzun olmamak.
 Askerliği yapmış olmak veya eğitim başlangıç tarihi itibarıyla en az 2 yıl tecilli olmak.
 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) yetkilendirdiği hastanelerden sağlık muayenesini yaptırmak.
 Adli sicil kaydı bulunmamak.

ÖĞRENCİ PİLOT LİSANSI:
 İlk yalnız uçuşundan önce 17 yaşını tamamlamış olmak. Ancak entegre kurslara başlayacak adaylar için 16 yaşını tamamlamış olmak yeterli.
 SHGM tarafından veya SHGM'ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2'nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak

HUSUSİ PİLOT LİSANSI:
 En az 18 yaşında olmak.
 SHGM tarafından veya SHGM'ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2'nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
 SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonları'nda gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

HAVA YOLU NAKLİYE LİSANSI:
 En az 21 yaşında olmak,
 SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1'nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
 CPL(A) ve çok motor IR(A) sahibi olmak.
 SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Eğitim Organizasyonları'nda gerekli teorik bilgi eğitimini tamamlamak.

TİCARİ PİLOT LİSANSI:
 En az 18 yaşında olmak.
 SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1'nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
 SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

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Kaynak; Takvim

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son yılların gözde mesleği aylık kazancı bin tl yi buluyor
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