Son Dakika:Maden Ocağında Göçük!

Bugün Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.Yapılan açıklamada 1 işçinin madende mahsur kaldığı açıklandı.
Göçükte 1 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu.
1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocağa polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi.AFAD Müdürü Ahmet Güngör ihbarın ardından ekiplerin hemen ocağa yönlendirildiğini belirtildi.
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