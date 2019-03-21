Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika:Maden Ocağında Göçük!

Bugün Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.Yapılan açıklamada 1 işçinin madende mahsur kaldığı açıklandı.

Son Dakika:Maden Ocağında Göçük!

Bugün Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.Yapılan açıklamada 1 işçinin madende mahsur kaldığı açıklandı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:02
Son Dakika:Maden Ocağında Göçük!

Bugün Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.Yapılan açıklamada 1 işçinin madende mahsur kaldığı açıklandı.
Göçükte 1 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu.

1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocağa polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi.AFAD Müdürü Ahmet Güngör ihbarın ardından ekiplerin hemen ocağa yönlendirildiğini belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.03.2019 14:12
Anahtar Kelimeler:
son dakika maden ocağında göçük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etkili cv (özgeçmiş) nasıl hazırlanır? Hangi hatalar kaybettirir? Nelere dikkat etmeliyiz?
Etkili cv (özgeçmiş) nasıl hazırlanır? Hangi hatalar kaybettirir? Nelere dikkat etmeliyiz?
Denizli Depreminden İlk Fotoğraflar Geldi!
Denizli Depreminden İlk Fotoğraflar Geldi!
Kyk borçları siliniyor mu?
Kyk borçları siliniyor mu?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim