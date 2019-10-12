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Son dakika: MSB'den askerlik yoklaması açıklaması

Askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemlerini tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Son dakika: MSB'den askerlik yoklaması açıklaması

Askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemlerini tamamlamaları gerektiği bildirildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 08:41
Son dakika: MSB'den askerlik yoklaması açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün internet sayfasından yapılan duyuruda, 1 Ocak 2019'da askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019'a kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Duyuruda, yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanların 31 Aralık 2019'a kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek, bu işlemleri yapmaları gerektiği kaydedildi.

2000 Doğumluların Askerlik İşlemleri! Muayene, Başvuru, Tecil Tarihleri

Askerlik Kanunu 1111 sayılı maddeye göre Türkler için 20 yaşına girdikleri yıl, Ocak ayı itibari ile askere gitmeleri gerekmektedir. Bu yıl itibari ile 1999 doğumlu gençler askerlik görevlerini yerine getirmeleri için birliklere alınmaya başladı. 2020 ile birlikte askerlik yapacak olan 2000 yılı doğumlular askerlik celp dönemleribaşvuru ve muayene tarihlerisorgulama işlemleri ve askerlik tecil işlemleri için tarhiler açıklandı. Herhangi bir mazereti olmayan adaylar, 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile başvuru oluşturulan celp dönemine göre askere gidiş tarihi belirlenecek. Eğer askerliğini tecil ettirmek isteyen adaylar var ise eğitim, sağlık ve fazla kilo problemleri yaşıyor olmaları gerekmektedir.

2000 Doğumlu Adayların Askerlik Celp Dönemleri Açıklandı Mı?

Geçtiğimiz yıllarda askerlik çağındaki her genç için ikamet ettikleri adrese bir kağıt gönderiliyor ve yoklama için şubelere çağrılıyordu. Fakat sistem değiştikten sonra asker adayları TRT ve Milli Savunma Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yapılan duyurular ile öğrenebiliyor. Her yıl dört celp dönemi bulunuyor. Bedelli askerlik yapacak olanlar için celp dönemleri fark göstermektedir. Askerlik celp dönemleri bu yıl değişiklik yapılmazsa geçen yıllarda olduğu gibi Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında adaylar askere alınacak. Eğer bu dönem içerisinde askere gitmek istemeyenler olursa 2,5 ay öncesinde kayıtlı oldukları il ve ilçe askerlik şubelerine başvurarak askerlik işlemlerini başlatabilirler. Başvuru tarihleri ise; 2020 yılı itibari ile Şubat ayı için son başvuru tarihi 15 Kasım 2019, Mayıs için 15 Şubat 2020, Ağustos için 15 Mayıs 2020 ve son olarak Kasım için 15 Ağustos 2020'dir. Asker adayları sorgulama işlemlerini e-devlet üzerinden Askerlik Durum Belgesi Sorgulama İşlemi ile yapabilirler.

2000 Dooğumlu Asker Adaylarının Muayenelerini Ne Zaman Olmaları Gerekiyor?

Asker adayları 2018 yılı öncesi muayenelerini askeri hastanelere giderek "askerliğe uygundur" raporu almaları gerekiyor. Fakat Mayıs ayında yapılan düzenlemeye göre bu işlemi e-devlet üzerinden yapabilirler. Sistem üzerinden; Sağlık durumu hakkında bilgi formu ve sınıflandırmaya esas ek bilgi formu çıktılarını alıp doldurulması gerekiyor. Ardından bağlı olunan aile hakimine başvurarak belgelerin onaylatılması gerekiyor.

Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır?

Diğer yıllarda olduğu gibi 2000 doğumlu asker adaylarının işlemleri aynıdır. Asker adayı eğer bir eğitim kurumuna bağlı ise askerliği otomatik tecil ettirilir. Eğitim haricinde eğer kişinin sağlık problemi varsa askerliği 1 yıl süre tecil ettirilebilir. Fazla kilo problemi varsa bu geçici sağlık problemi olarak değerlendirilir ve yine 1 yıl süre tecil edilebilir. Tecil süresi dolduktan sonra her askerlik celp döneminde gidip muayene olması ve kilo probleminin devamına bakılır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan lisanslı ve profesyonel sporcular için 33 yaşına kadar tecil işlemleri yapılır.

Tecil İşlemleriİçin Hangi Evraklar Gerekiyor?

Sağlık problemi yaşayan adayların muayene raporu, Mezuniyet sonrası için diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ve son olarak bir spor dalında profesyonel faaliyet gösteren kişiler için sporcu lisansını kuruma iletmeleri gerekmektedir. Bunun haricinde tecil sebeplerine bağlı olarak son başvuru tarihleri farlılık göstermektedir.

Son Güncelleme: 13.10.2019 07:31
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Deniz 22 saat önce

Arkadaşlar çocuklarınızı şu dönem askere göndermeyin gelecek yılı bekleyin ortalık çok karışık

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Mustafa 19 saat önce

Sen gitmeyecen,ben gitmeyecem, kim gidecek Deniz efendi söz konusu vatansa gerisi teferruattır yaz bunu bi kenara !,

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