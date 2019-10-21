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Son dakika haberi: ABD askerleri, Suriye'den çekiliyor!

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre; Amerikan askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı ve Suriye'den çekiliyor olduğu açıklandı.

Son dakika haberi: ABD askerleri, Suriye'den çekiliyor!

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre; Amerikan askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı ve Suriye'den çekiliyor olduğu açıklandı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:54
Son dakika haberi: ABD askerleri, Suriye'den çekiliyor!

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Irak'a ulaştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a intikal etti.Uçakların korumasında Duhok'tan geçen Amerikan birliklerinin, Enbar'daki Ayn'ul Esed Üssü'ne intikal etmesi bekleniyor.

AĞIR SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞIYAN ONLARCA KAMYON

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

TERÖRİSTLER GİDEN ASKERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Amerikan askerlerinin Suriye'den ayrıldığını gösteren görüntüler Suriye ile Irak arasındaki Sahela Sınır Kapısı'nda kayda geçti. Amerikan askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı. Amerikan askerlerini taşıyan 100'ü aşkın zırhlı aracın sınırdan geçiş yaptığı kaydedildi.Konvoyda ağır silah ve mühimmat taşıyan onlarca kamyon da bulunduğu belirtildi.

SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de bulunan bine yakın Amerikan askerinin Irak'a sevk edileceğini ve buradan DEAŞ ile mücadeleye destek vereceklerini belirtmişti.

ABD ARAÇLARINI TAŞLADILAR

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD askerleri, terör örgütü yandaşları tarafından taşlandı. Amerikan televizyonu, bu görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti.

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