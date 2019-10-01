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SON DAKİKA! Bir deprem skandalı daha

İktidar ve muhalefet, İstanbul’un acil toplanma alanlarını tartışırken yeni bir deprem skandalı daha ortaya çıktı! Çevre Avukatı Remzi Kazmaz, İstanbul’da milyonlarca insanın yaşadığı birçok ilçede acil kaçış alanlarının olmadığını söyledi.

SON DAKİKA! Bir deprem skandalı daha

İktidar ve muhalefet, İstanbul’un acil toplanma alanlarını tartışırken yeni bir deprem skandalı daha ortaya çıktı! Çevre Avukatı Remzi Kazmaz, İstanbul’da milyonlarca insanın yaşadığı birçok ilçede acil kaçış alanlarının olmadığını söyledi.

01 Ekim 2019 Salı 10:39
SON DAKİKA! Bir deprem skandalı daha

Çevre Avukatı Remzi Kazmaz, İstanbul’da milyonlarca insanın yaşadığı birçok ilçede acil kaçış alanlarının olmadığını söyledi.

ACİL TOPLANMA ALANLARI KALAN SAĞLAR İÇİN

İstanbul’un binlerce sokağını çıkışı olmayan labirentlere benzeten Av. Remzi Kazmaz, hiç kimsenin konuşmadığı bu tehlike hakkında şu bilgileri verdi:

“Bugün herkes acil toplanma alanlarını tartışıyor. Acil toplanma alanları, depremden sağ kurtulmayı başaranların toplanacağı, yardımların dağıtılacağı alanlardır. Asıl tartışılması gereken acil kaçış alanlarıdır. Öncü depremden hemen sonra ya da deprem sırasında binadan dışarı çıkmayı başaran vatandaşların, evinin hemen yanında, kendini atabileceği güvenli boş alanlar yoktur. Bu alanların olmaması can kaybını artıracaktır. Acil kaçış alanları olmadığı sürece acil toplanma alanlarını çoğaltmak can kaybını azaltmayacaktır.

YAŞLI, HASTA, ENGELLİ VE ÇOCUKLARIN TAHLİYE PLANI YOK

Yapı stoğu çok kötü olan ilçelerde, deprem anında yaşlı, hasta, engelli ve çocukların nasıl tahliye edilecekleriyle ilgili de hiçbir plan yoktur. Dezavantajlı kişiler, sokağa çıkarılsa bile birkaç dakikada ulaşabileceği güvenli boş bir alan bulamayacaktır.

BELEDİYELER VE BAKANLIK SORUMLU

Deprem anında evinden çıksa dahi başka bir binanın enkazı altında kalacak olan insanların sorumlusu, yeşil alanları yok etme pahasına, binaların birbirine birkaç metre mesafede yapılmasına müsaade eden belediyelerdir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır.”

Acil kaçış alanlarının, maddi durumu iyi insanların yaşadığı, yeşil alanı bol bölgelerde bulunduğunu belirten Av. Kazmaz, depremin ağır faturasının yine fakirlere kesileceğini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 01.10.2019 10:51
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son dakika deprem skandalı daha
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