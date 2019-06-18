Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94219
ALTIN
252.574
DOLAR
5.8343
STERLIN
7.3269
EURO
6.5347
Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Aman dikkat ! Meteoroloji sel alarmı verdi
Milyonlarca Vatandaşa 6 Bin 96 TL Para Verilecek!
Çocuklarda İnternet Bağımlılığı Nasıl Engellenir?
Köprü cezalarına ilişkin başvuru ve iade süreci belli oldu

Son Dakika! Askerlik Süresi Düştü! Askerlik Kaç Aya İndi!

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Son Dakika! Askerlik Süresi Düştü! Askerlik Kaç Aya İndi!

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

18 Haziran 2019 Salı 20:33
Son Dakika! Askerlik Süresi Düştü! Askerlik Kaç Aya İndi!

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.  Temel kanun olarak ele alınan teklifin ilk bölümünde yer alan iki madde geçtiğimiz hafta benimsenmişti. Genel Kurul dün 3. maddeden başlayarak teklifi görüşmeye devam etti.  Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5. maddesi, Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi veren fıkrası partilerin ortak önergesiyle rötuşlanarak kabul edildi.

Kabul edilen önerge ile maddenin "Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır. Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir" şeklindeki fıkrasına "Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz" hükmü eklendi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
son dakika askerlik süresi düştü askerlik kaç aya indi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT Sınavsız 2800 TL Maaşla Personel Alıyor!
PTT Sınavsız 2800 TL Maaşla Personel Alıyor!
Döviz bürosundan 32 bin lirayla çıktı! Tüm parayı havaya saçtı
Döviz bürosundan 32 bin lirayla çıktı! Tüm parayı havaya saçtı
Pazar Günü Evlenmişti! Zerrin Özer Boşanıyor...
Pazar Günü Evlenmişti! Zerrin Özer Boşanıyor...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim