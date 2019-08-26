Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97149
ALTIN
288.508
DOLAR
5.8139
STERLIN
7.1455
EURO
6.4836
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
KPSS 55 Puanla İtfaiye Eri Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...
Çalışanlar, işverenler dikkat ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor !
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!

SON DAKİKA! 5 General TSK'dan İstifa Etti!

İdlib'ten sorumlu tümen komutanı ve komutan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 general TSK'dan istifa etti.

SON DAKİKA! 5 General TSK'dan İstifa Etti!

İdlib'ten sorumlu tümen komutanı ve komutan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 general TSK'dan istifa etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 06:29
SON DAKİKA! 5 General TSK'dan İstifa Etti!

TSK'dan son dakika istifa haberleri...  5 komutanın istifa haberi ilk olarak Nihat Genç'in sahibi olduğu Veryansintv.com'da yayınlandı. Haberi T24'e doğrulayan kaynaklar istifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görev yapan komutanlar olduğunu vurgularken, İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının da TSK'dan ayrıldığına dikkat çekti. TSK'dan istifa eden komutanlar ve YAŞ kararlarının ardından atandıkları bölgeler şöyle: 

– Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı: 
YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı / Adana

– Tuğg. Recep Özdemir
YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale

– Tuğg. Ömer Faruk Özdemir
YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara
YAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari – Yüksekova

– Tuğg. Uğur Bülend Acarbay
YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Kilis – Eybeyli

– Tuğg. Ertuğrul Sağlam
YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Adana

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan istifalara ilişkin "TSK 'da 5 general istifa etti. 4’ü Suriye'de faaliyet gösteren birimlere yeni atanmış subaylar. Bu, yalnızca silahlı kuvvetlerde suların durulmadığını ve Akar'a karşı bir direnç olduğunu göstermiyor aynı zamanda Suriye, Türk generaller arasında kariyer bitirici ve ‘boş’ olanın doldurulduğu bir yer olarak görülüyor" yorumunu yaptı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

Anahtar Kelimeler:
son dakika general tsk dan istifa etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
Balkonda uyuyan kadın, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı
Balkonda uyuyan kadın, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı
Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem
Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim