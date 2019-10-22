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Şoke eden görüntü! Bir anne bunu nasıl yapar?

Rusya’da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti. Virajı alamayan anne kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi.

Şoke eden görüntü! Bir anne bunu nasıl yapar?

Rusya’da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti. Virajı alamayan anne kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi.

22 Ekim 2019 Salı 13:50
Şoke eden görüntü! Bir anne bunu nasıl yapar?

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da trafikte ilerleyen bir aracın karşısına bisikletiyle bir kadın çıktı. Virajı alamayan kadın dengesini kaybedince bisikletten düştü. Kaza yapan kadının bisikletine scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bağladığı görüldü. Yaşanan kazada araç sürücüsü, kadın ve çocuğa çarpmamayı başardı. Kadın ise düştüğü yerden kalkarak iple belinden bağlı çocuğunu çekerek yolun kenarına geçti.

Araç kamerasına takılan görüntüleri sürücü internet ortamında paylaştı. Görüntüyü izleyenler anneye büyük tepki göstererek yetkililerin soruşturma başlatmasını talep etti. Rusya İçişleri Bakanlığı'nın bu görüntüler üzerine inceleme başlattığı açıklandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.10.2019 13:57
Anahtar Kelimeler:
şoke eden görüntü anne bunu yapar
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