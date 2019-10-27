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Şok iddia: ''Türk güçleriyle Suriye Ordusu arasında çatışma çıktı''

Suriye devlet televizyonu, Rasulayn yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktığını iddia etti.

Şok iddia: ''Türk güçleriyle Suriye Ordusu arasında çatışma çıktı''

Suriye devlet televizyonu, Rasulayn yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktığını iddia etti.

27 Ekim 2019 Pazar 15:26
Şok iddia: ''Türk güçleriyle Suriye Ordusu arasında çatışma çıktı''

Haber devlet yayın organları SANA ve İhbariye televizyonu tarafından yayımlandı.

Suriye resmi haber ajansı, söz konusu iddiayı şu ifadelerle duyurdu: “Suriye ordusu birlikleri, Ras El Ayn kırsalında Türk işgal güçleri ile çatışmaya girdi.”

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şok iddia türk güçleriyle suriye ordusu çatışma çıktı
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