Şok iddia: ''Türk güçleriyle Suriye Ordusu arasında çatışma çıktı''

Haber devlet yayın organları SANA ve İhbariye televizyonu tarafından yayımlandı.
Suriye resmi haber ajansı, söz konusu iddiayı şu ifadelerle duyurdu: “Suriye ordusu birlikleri, Ras El Ayn kırsalında Türk işgal güçleri ile çatışmaya girdi.”
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