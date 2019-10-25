Smart future world expo için geri sayım başladı!

Kamu ve reel sektörün önde gelen kurumları, teknoparklar, teknokentler ve melek yatırımcı ağları başta olmak üzere dijital dönüşüm odağında ürün ve hizmet geliştiren pek çok teknoloji ve bilişim kuruluşu etkinlikte yerlerini alacak. Geçtiğimiz yıllarda 10 binin üzerinde ziyaretçinin ve yüzlerce lider markanın katılım gösterdiği etkinliğe katılım ücretsiz. Eş zamanlı konferanslardan oluşan zirve, son teknoloji ürünlerin sergileneceği fuar alanı, kurumlar arası iş birliklerine ortam oluşturan C-Level networking alanları ve proje pazarı gibi çok yönlü bileşenleri ile akıllı teknolojiler ve dijital dönüşüm üzerine yapılan en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor.

PROJE PAZARINDA AKILLI UYGULAMALAR YARIŞACAK

Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği TET’in bu yıl 8.si düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı Smart Future World Expo çatısı altında yeniden gerçekleşecek. Ar-Ge ve İnovasyon odaklı yaklaşım modeli ile yerli girişimleri, yatırımcılarla bir araya getirecek yarışmada iki gün boyunca; Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Sağlık ve Medikal, Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları ve diğer akıllı uygulamalar sergilenecek. Etkinliğin ziyaretçileri TET Ar-Ge Proje Pazarı salonunda yarışan projeleri görebilecek ve proje temsilcilerinden dinleyebilecek. İki gün boyunca jürinin değerlendirmesine sunulan projelerden dereceye girenlere 187.500 TL ödül dağıtılacak.

EĞLENCE SİMÜLATÖRLERİ ZİRVEDE

Smart Future Forum Standında ziyaretçileri VR etkileşim alanları ve Yerli Üretim Electric Vehicle karşılayacak. Smart Future World Expo sponsorlarından DOF Robotics, robotik teknoloji sektörüne yenilik getiren ürünlerini sergilediği stant alanında eğlence simülatörleri ile etkinliğe renk katacak. Etkinliğin Oturum Sponsorlarından İntel, iş ortakları ile birlikte katılacağı deneyim alanlarında yeni nesil teknolojileri ile geleceğin portresini çizecek.

ZİRVE 20.000 KİŞİYİ AĞIRLIYOR

20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Zirve yerli ve yabancı ses getiren keynote konuşmacıları ve teknoloji alanındaki ilgi çekici oturumları ile dikkat çekecek. Google’dan Veri Analitiği Danışmanı ve IE Business School Gelişmiş Analitik ve Büyük Veri Profesörü Christina Stathopoulos, Alibaba.com CEO’su Cüneyt Erpolat ve Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young da yer alacak.

DİJİTAL FABRİKALARIN GELECEĞİ

İki gün boyunca eş zamanlı olarak iki salonda birden devam edecek Smart Future World Expo Akıllı Teknolojiler Zirvesi çatısı altında Energy Garage ve Future Factories sektörel etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Energy Garage kapsamında enerji sektöründe geleceğe yön veren proje ve girişimler sergilenirken, Future Factories teknoloji ekseninde gelişen dijital fabrikaların bugünü ve geleceğinin konuşulacağı bir buluşma noktası yaratacak.

KOBİ’LER GELECEKLE BULUŞUYOR!

Smart Future World Expo, ekonominin can damarı KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek ve gelecekle buluşturmak amacıyla fuar alanı içerisinde konumlandırılan Dijital Dönüşüm Salonu’nda dönüşüm yolculuğundaki firmalara dijitalleşme ihtiyaçlarını değerlendirme, teknoloji esaslı KOBİ’lerle eşleştirilme, mentörlük ve finansmana erişim gibi konularda önemli katkılar sağlayacak. Smart Future World Expo’nun 2019 Sponsorları arasında Türkiye Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği, IBM, Intel, Logo, IFS, UiPath, Turkish Airlines gibi lider kurumlar yer alıyor. Sponsor kurumlar hem fuar alanındaki stantlarında hem de Zirve kapsamındaki oturumlarda kendi dijital dönüşüm hikayelerini ve geliştirdikleri son teknolojileri ziyaretçilerle paylaşacak. Etkinliği ziyaret etmek isteyen web sitesi üzerinden ücretsiz online kayıt yaptırabilirler.

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