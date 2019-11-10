Siyanürle intiharda yeni gelişme! Dilekçe göndermişler

İstanbul Fatih'te siyanür içerek intihar eden 4 kardeşin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmadı. Mersin'de yaşayan iki üvey kardeşin, cenazelerin, 4 kardeşin yakın arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınması için imzalı dilekçe gönderdikleri öğrenildi.