Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105380
ALTIN
270.928
DOLAR
5.7403
STERLIN
7.4137
EURO
6.3404
Polis Olmak İsteyenlerin Beklediği Duyuru Yayınlandı! 26. Dönem Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı Açıklandı
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!
Şehir Hastanelerine KPSS'siz Personel Alınıyor! İşte Alım Yapılan Kadrolar...
24 Bin Çalışana Maaşları Hariç 6 Bin 852 TL Para Verilecek!
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!

Siyanürle intihar eden babanın mesajı ortaya çıktı! Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim!

Bakırköy'de evde ölü bulunan Bahattin Delen eşi Zübeyde Delen ve çocukları Ali Delen'in cenazesi Alibeyköy Gasilhanesi'ne getirildi. Bahattin Delen'in telefonunda, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" şeklinde mesaj olduğu öğrenildi.

Siyanürle intihar eden babanın mesajı ortaya çıktı! Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim!

Bakırköy'de evde ölü bulunan Bahattin Delen eşi Zübeyde Delen ve çocukları Ali Delen'in cenazesi Alibeyköy Gasilhanesi'ne getirildi. Bahattin Delen'in telefonunda, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" şeklinde mesaj olduğu öğrenildi.

15 Kasım 2019 Cuma 21:56
Siyanürle intihar eden babanın mesajı ortaya çıktı! Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim!

Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk incelemede Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve Ali Delen'de siyanür alımına bağlı değişimler dışında başlıca patolojik bulgu saptanamadığı belirtildi.

ÖLDÜRÜCÜ DÜZEYDE SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Delen ailesine yapılan kan testinde, öldürücü düzeyde siyanür tespit edildiği kaydedildi.

TELEFONUNDA KAYITLI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Baba Bahattin Delen'in telefonunda yapılan inceleme ise bir yakınına hitaben yazdığı ancak gönderilmeyen kayıtlı mesajda "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" yazdığı belirlendi.

Öte yandan cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak, Alibeyköy Gasilhanesi'ne götürüldüi. Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(DHA)

Son Güncelleme: 15.11.2019 22:04
Anahtar Kelimeler:
siyanürle intihar eden babanın mesajı ortaya çıktı eşimi çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle anne olmaz olsun! Doğurduğu bebeği sokağa bırakıp 'ölümüne neden oldu!
Böyle anne olmaz olsun! Doğurduğu bebeği sokağa bırakıp 'ölümüne neden oldu!
'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor' diyen Harmancı, yeniden öğretmenlik yapabilecek
'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor' diyen Harmancı, yeniden öğretmenlik yapabilecek
Bakan Soylu:Başörtülü öğrencilere saldıran provokatör gözaltına alındı!
Bakan Soylu:Başörtülü öğrencilere saldıran provokatör gözaltına alındı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim