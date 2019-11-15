siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Geçen hafta İstanbul Fatih'te dört kardeşin, Antalya'da ikisi çocuk dört kişilik bir ailenin siyanürle ölümünün ardından bugün bir intihar haberi de İstanbul Bakırköy'den geldi.

Biri çocuk üç kişilik bir aile evinde ölü bulunurken AFAD ekipleri siyanür bulgusuna rastladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir. Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA