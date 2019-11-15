Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104876
ALTIN
270.850
DOLAR
5.7441
STERLIN
7.4027
EURO
6.3376
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!
Şehir Hastanelerine KPSS'siz Personel Alınıyor! İşte Alım Yapılan Kadrolar...
24 Bin Çalışana Maaşları Hariç 6 Bin 852 TL Para Verilecek!
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!

Siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kurulduğunu açıkladı.

15 Kasım 2019 Cuma 13:25
Siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Geçen hafta İstanbul Fatih'te dört kardeşin, Antalya'da ikisi çocuk dört kişilik bir ailenin siyanürle ölümünün ardından bugün bir intihar haberi de İstanbul Bakırköy'den geldi.

Biri çocuk üç kişilik bir aile evinde ölü bulunurken AFAD ekipleri siyanür bulgusuna rastladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir. Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman Çavuşlar Ne İstiyor?
Uzman Çavuşlar Ne İstiyor?
Evlerine gizli kamera koyan çift, görüntüleri izleyince şoke oldu
Evlerine gizli kamera koyan çift, görüntüleri izleyince şoke oldu
RTÜK'ten siyanürle intihar haberleri için açıklama!
RTÜK'ten siyanürle intihar haberleri için açıklama!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim