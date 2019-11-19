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'Siyanür içilecek' zarfı Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakıldı!

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği açıklandı.

'Siyanür içilecek' zarfı Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakıldı!

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği açıklandı.

19 Kasım 2019 Salı 16:10
'Siyanür içilecek' zarfı Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakıldı!

Sakarya Mahallesi’ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerine 'Siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD’a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine PTT’ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı.

Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu. Öte yandan mektubun sahibi K.P.’yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.11.2019 16:24
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPttRecep Tayyip ErdoğanSiyanürAfad
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