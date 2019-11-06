sivil toplum kuruluşlarına toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından, Sabancı Vakfı desteğiyle yürüttüğü Mor Sertifika Programı kapsamında, 24-27 Ekim 2019 tarihlerinde Sivil Toplum Kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı. Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Tunceli, Zonguldak ve Adana illerinden 20 katılımcı ile gerçekleştirilen programa 20 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) katıldı.

Sivil toplum temsilcilerini toplumsal cinsiyet temel kavramları ile tanıştırmayı, bu alandaki akademisyen ve uzmanlarla buluşturmayı ve toplumsal cinsiyet eksenli çalışmalara dair bilgi kazandırmayı amaçlayan programda “Ayrımcılık”, “Siyaset ve Temsil”, “Toplumsal Cinsiyetin Temel Kavramları”, “Siyaset”, “Hukuk”, “Kadın Hareketi”, “LGBTİ+ Hareketi” “Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık”, “Toplumsal Cinsiyet ve Göç”, ve “Şiddet” başlıkları altında sunum ve atölyeler gerçekleşti.

Ayrıca program kapsamında, gençlerin gözünden şehrin gizli kalmış, unutulmuş hikayelerine odaklanılan ve İstanbul’un toplumsal cinsiyet katmanlarını keşfe çıkaran Cins Adımlar Kadıköy yürüyüşü yapıldı.

SU Gender Hakkında: Resmi olarak 2015’te merkez niteliği kazanan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), çalışmalarını 2006’dan beri sürdürüyor. 11 senedir toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yürüten Merkez, Mor Sertifika ve Cins Adımlar gibi ana faaliyetlerine ek olarak, Dicle Koğacıoğlu Makale ve Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri gibi programlarıyla da alandaki birikimin taşıyıcılığını üstleniyor. Merkez, bu faaliyetlerin yanı sıra; birçok alana dokunan uluslararası konferans, panel, söyleşi, yetişkin eğitimi gibi etkinliklerle de toplumda bu alanda ihtiyaç duyulan dönüşüme destek oluyor.

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