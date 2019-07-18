Şırnak'tan acı haber: Bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Şırnak bölgesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta 11 Temmuz 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak bölgesinde 11 Temmuz 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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