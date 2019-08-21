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Şırnak'tan Acı Haber:1 Asker şehit 3 asker yaralı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir asker şehit oldu 3 asker yaralandı.

Şırnak'tan Acı Haber:1 Asker şehit 3 asker yaralı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir asker şehit oldu 3 asker yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:12
Şırnak'tan Acı Haber:1 Asker şehit 3 asker yaralı!

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lara yönelik  Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2’si ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 

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