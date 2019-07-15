Şırnak'ta çalışan işçilere hain terör saldırısı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Suriye uyruklu işçi Valid Youssef hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 07.45'te Beytüşşebap Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yolun yapımında çalışan işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda araçta bulunan Suriye uyruklu Valid Youssef, Yaşar Çetin ve Ferhat Öncü yaralandı.
Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Youssef, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Tedavisi süren iki yaralıdan Çetin'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırının ardından bölgede hava destekli başlatılan operasyon sürüyor.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA