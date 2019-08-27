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Şirketlerin Felaketlere Karşı Savunması Zayıf

Birleşik Krallık’ta veri güvenliği üzerine IT uzmanlarıyla yapılan anketin sonuçları, şirketlerin içerisinde bulunduğu sancılı durumu özetliyor. İngiltere’deki şirketlerin 3’te 2’sinin felaket kurtarma programlarından istediği verimi alamaması yaşanan iş sürekliliği aksamalarını artırıyor. Şirketler için geniş kapsamlı platform ve yönetilen hizmet çözümleri sağlayan Clonera’ya göre, felaketlere karşı yetersiz kalan şirketlerin, mevcut planlarını denetlemesi ve profesyonel çözümlerle IT uzmanlarını desteklemesi gerekiyor.

Şirketlerin Felaketlere Karşı Savunması Zayıf

Birleşik Krallık’ta veri güvenliği üzerine IT uzmanlarıyla yapılan anketin sonuçları, şirketlerin içerisinde bulunduğu sancılı durumu özetliyor. İngiltere’deki şirketlerin 3’te 2’sinin felaket kurtarma programlarından istediği verimi alamaması yaşanan iş sürekliliği aksamalarını artırıyor. Şirketler için geniş kapsamlı platform ve yönetilen hizmet çözümleri sağlayan Clonera’ya göre, felaketlere karşı yetersiz kalan şirketlerin, mevcut planlarını denetlemesi ve profesyonel çözümlerle IT uzmanlarını desteklemesi gerekiyor.

27 Ağustos 2019 Salı 08:44
Şirketlerin Felaketlere Karşı Savunması Zayıf

Birleşik Krallık’ta 400 IT uzmanı ile yapılan veri güvenliği konusundaki anketin sonuçlarına göre, İngiltere’deki şirketlerin 3’te 2’si felaket kurtarma planlarının yeteneklerine güvenemiyorken iş sürekliliğinde yaşanan aksamalar konusunda da yüksek endişelere sahip. Şirketlerin felaket kurtarma strateji ve planlarına yönelik çalışmalarını profesyonel ellerle yönetmesi gerektiğini belirten Clonera, veri güvenliği için şirketlerin gerekli önlemleri alarak iş sürekliliğine yönelik tehditleri en aza indirebileceklerine dikkat çekiyor.

Şirketlerin Felaketlere Karşı Savunması Zayıf

Ankete katılan IT uzmanlarının %49’u, mevcut iş sürekliliği planına ve fidye yazılımı saldırılarına karşı savunmanın temel unsurlarından biri olan yedekleme yeteneklerine tamamen güveniyor. Ancak ankette, veri yedekleme ve felaket kurtarma planlarının geliştirilmesi konusunda güven veren unsurlara rastlanılmıyor. Aynı zamanda siber tehditlerin sayısının, hem veri kaybı hem de aksama süresinin bir sonucu olarak artmaya devam ettiği raporlanıyor. Şirketlerin felaket kurtarma stratejisi ve bu stratejiyi uygulamak için gereken politikalar, prosedürler ve teknoloji açısından yeterli çalışmalara sahip olmadığına dikkat çeken Clonera, şirketlerin bir felaketle karşılaşması anında iş sürekliliğinin aksamasına engel olacak çözümlerle hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.

Şirketlerin Yarısına Yakını Felaket Kurtarma Planlarını Test Etmiyor

Son çalışma, katılımcıların neredeyse dörtte birinin (%23) kurum dışı yedeklemelere sahip olmadığını, şirketlerin %13'ünün hiçbir zaman yedeklemeleri test etmediğini ve %42'sinin son 12 ay içinde felaket kurtarma uygulamalarını test etmediğini raporluyor. Sık sık test yapmak ve saha dışında veri kopyalarını almanın herhangi bir felaket kurtarma ve iş sürekliliği stratejisinin çok önemli unsurları olduğunu belirten Clonera, şirketlerin gerekli iyileştirmeleri öncelikleri arasına alıp dayanıklılığına önem vermesi gerektiğini dile getiriyor.

Clonera’dan Şirketlere İş Sürekliliği Konusunda Yol Haritası

Olası felaket senaryolarında, ortaya çıkan riskleri yok etmenin veya minimalize etmenin, en önemli gerekliliklerden biri , hızlı davranmak ve hazırlıklı olmaktır. Felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümleri, sorunu fark eder ve müdahale eder. Bir felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümüne sahipseniz,hizmet sağlayıcınız telefon, e-posta ve bildirimler aracılığıyla otomatik olarak sizi bilgilendirir. Böylece kurtarma operasyonu gerektiğinde, hemen aksiyon alabilir.

Tüm uygulamalar bir işletme için aynı öneme sahip değildir. Bir kurtarma senaryosunda, iş amaçlı kritik uygulamaların, genel amaçlı uygulamalara göre önceliklendirilmesi gerekir. Her firmanın özel gereksinimleri için, doğru kurtarma çözümünün kullanılması önemlidir. Sizin için en doğru çözümün ne olduğunu bilen bir iş ortağına sahip olmanız, iş yükünüzü doğru bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olacaktır.

Acil bir durumda, kurtarma senaryonuzun nasıl çalışacağını öğrenmenin tek yolu, düzenli olarak test etmektir. Otomatik olarak test ederek, felaket durumlarında nelerle karşılaşabileceğinizi görüp, mevcut çözümün etkinliğini ölçebilirsiniz.Ayrıca RPO ve RTO sonuçlarını gösteren, okunması kolay raporlar da alırsınız.

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şirketlerin felaketlere karşı savunması zayıf
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