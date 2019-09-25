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Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar’a askeri birlikler sevk edildi.

Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar’a askeri birlikler sevk edildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 06:23
Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı

Edinilen bilgiye göre, içerisinde askeri personel olan 2 otobüs, Suriye’nin Rasulayn kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

İlçeye gelen askeri personel, otobüslerle 1'inci Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı.

Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

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sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı
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