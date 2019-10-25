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Sınırda 6 ilçede prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç ile Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Sınırda 6 ilçede prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç ile Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

25 Ekim 2019 Cuma 16:08
Sınırda 6 ilçede prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

Sınırda 6 ilçede Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı.

Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Twitter'dan yapıldı.

​Selçuk, "Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık" dedi.

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