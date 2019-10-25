Sınırda 6 ilçede prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç ile Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.