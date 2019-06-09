Sınır ötesinden acı haber: 1 şehit, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden 1’i tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisi ise sürüyor.

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