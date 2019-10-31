Sınavları maliyetine yapıyoruz demişti… Kurum raporu ÖSYM Başkanını yalanladı!

ÖSYM 2019 yılına ilişkin “Mali Durum ve Beklentiler Raporu”, yüksek başvuru ücretleri ile öğrencilerin cebine yük olan merkezi sınavlardan elde edilen kârı bir kez daha gözler önüne serdi. Sınavlara giriş için belirlediği yüksek ücretlerle tepki çeken ÖSYM, 2019’un ilk altı ayında toplam 403 milyon 605 bin TL gelir elde etti. ÖSYM’nin 2019 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki gideri ise 241 milyon 895 bin TL olarak gerçekleşti. Kurumun giderleri, 2018 yılının aynı dönemine oranla 2019 yılında iki buçuk kat arttı. Artışa en çok neden olan kalem ise personel giderleri oldu.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün, her yıl yaklaşık 50 merkezi sınav yapıldığını belirterek “Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kâr amacı güdülmemektedir. ÖSYM, sınavları maliyetine yapıyor” dedi. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde artış olduğunu anlatan Aygün, kurumun kâr etmediğini savundu. Aygün’ün açıklamalarına kârşın ÖSYM, hem 2018 yılında hem de 2019 yılının ilk yarısında kâr etti. Kurumun, “2018 Yılı Faaliyet Raporu”na göre, ÖSYM’nin 2018 yılı kârı 113.7 milyon TL ile ifade edildi. Kurumun gelir ve gider tablosu, 2019 yılının Ocak-Haziran dönemlerinde de artı verdi. Buna göre, 2019’un ilk yarısında 403.6 milyon TL gelir elde eden kurumun aynı dönemdeki gideri ise 241.8 milyon TL’de kaldı.

ÖSYM’nin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemlerindeki bütçe gelirlerinin 396.3 milyon TL’lik kısmını, “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” oluşturdu. Kurumun mali hesaplarının, “Faiz ve Diğer Gelirler” kalemine ise 7.2 milyon TL kaydedildi. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri 2018 yılının aynı dönemine göre azalan kurum, farkı, “2018 yılı YKS başvuru ücretlerinin yanı sıra EKPSS başvuru ücretlerin tahsil edilmesi ve 2019 yılında EKPSS yapılmaması nedeniyle ilgili ayda farklar meydana gelmiştir” şeklinde açıkladı.

PERSONEL GİDERLERİ YÜZDE 241 ARTTI

Başkanlığın 2019’un ilk yarısındaki personel giderleri, 2018 yılının ilk yarısına oranla yüzde 241 arttı. 2018 Ocak-Haziran aralığında personel için 55.6 milyon TL harcayan kurum, 2019’un aynı döneminde 189.8 milyon TL harcadı. 2018 Ocak-Haziran gideri 110.1 milyon TL olan kurumun 2019 Ocak-Haziran gideri 241.8 milyon TL’ye ulaştı.

Yüzde 140 zam

Kurumun, personel giderlerindeki artışa kârşın 2019 yılındaki kârı, büyük ölçüde adaylardan alınan sınav ücretlerinden kaynaklandı. Son altı yılda ALES ve YDS yüzde 140 zamlanırken KPSS ücretindeki son beş yıldaki artış ise yüzde 50’ye ulaştı. 2014 yılında ALES’e başvuru için adaylardan 50 TL talep eden kurum, 2019 yılında bu ücreti 120 TL’ye çıkârdı.