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'Sınav Jokerleri'ne Polis Baskını!

İstanbul Kartal'da "joker" olarak tabir edilen ve para karşılığı sürücü adaylarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek istedikleri belirtilen 5 şüpheli ile bu kişileri yerlerine sınava gönderen 4 şüpheli gözaltına alındı.

'Sınav Jokerleri'ne Polis Baskını!

İstanbul Kartal'da "joker" olarak tabir edilen ve para karşılığı sürücü adaylarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek istedikleri belirtilen 5 şüpheli ile bu kişileri yerlerine sınava gönderen 4 şüpheli gözaltına alındı.

25 Haziran 2019 Salı 16:18
'Sınav Jokerleri'ne Polis Baskını!

İstanbul Kartal'da "Joker" olarak adlandırılan ve para karşılığında başkalarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girdikleri iddia edilen şüphelilerle bu kişileri yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen sürücü adaylarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir lisede gerçekleştirilecek Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başka kişilere ait kimlik belgeleriyle girecek şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu, "Joker” olarak tabir edilen ve aldıkları ücret karşılığında başkasına ait kimlikler ile sınava girdikleri tespit edilen, Murat G. (40), Rıdvan G. (29), Musa K. (36), Murat G. (27) ve İremnur G. (21) yakalandı.

Çalışmaların devamında şüphelilere para karşılığında kendi yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen kişilerin adres bilgilerine de ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda Adil D. (50), Ayhan K. (46), Şaban D. (51) ve Handan Ç'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden "joker" oldukları iddia edilen Murat G. (40), Rıdvan G. ile başkalarını kendi yerine sınava gönderdikleri belirlenen Şaban D, "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.06.2019 21:32
Anahtar Kelimeler:
sınav jokerleri polis baskını
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