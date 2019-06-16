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Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS ikinci oturumuna girecek olan ve evrağını unutan öğrencinin yardımına polisler yetişti.

Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS ikinci oturumuna girecek olan ve evrağını unutan öğrencinin yardımına polisler yetişti.

16 Haziran 2019 Pazar 14:16
Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

YKS ikinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.

YARDIMINA POLİSLER KOŞTU

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen YKS ikinci oturumuna Erenler ilçesi Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde girecek olan ve evrağını unutan bir öğrencinin yardımına ise lisede görevli polisler yetişti.

Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, evrağı kendi elleriyle sınava girecek öğrenciye teslim etti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

İHA

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sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti
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