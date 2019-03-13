Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

'Şimdi Seni Boks Makinesi Yapıyorum' Dedi Cebine 1 Lira Koyup Dövdü!

Adana'da parkta yakaladığı çocuğu boks makinesi yerine koyarak, cebine de 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu videoya çektirdiği ileri sürülen zanlı ile arkadaşı gz altına alındı.

'Şimdi Seni Boks Makinesi Yapıyorum' Dedi Cebine 1 Lira Koyup Dövdü!

Adana'da parkta yakaladığı çocuğu boks makinesi yerine koyarak, cebine de 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu videoya çektirdiği ileri sürülen zanlı ile arkadaşı gz altına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:02
'Şimdi Seni Boks Makinesi Yapıyorum' Dedi Cebine 1 Lira Koyup Dövdü!

Adana'da parkta yakaladığı çocuğu boks makinesi yerine koyarak, cebine de 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu videoya çektirdiği ileri sürülen zanlı ile arkadaşı gz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden 16 yaşındaki Musa Anıl Bozer'in önü, Hayal Park'ta eski kız arkadaşı Ş.E.'nin 17 yaşındaki sevgilisi K.T. tarafından kesildi.

K.T. Bozer'i darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de bu anları videoya çekti.

'BOKS MAKİNESİ PARA İLE ÇALIŞIYOR'

Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi. Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atttığı öğrenilen zanlı ve arkadaşı tutuklandı soruşturma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.03.2019 13:10
Anahtar Kelimeler:
şimdi seni boks makinesi yapıyorum cebine lira koyup dövdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekçi Alımlarında Bir İlk! Bakan Açıkladı!
Bekçi Alımlarında Bir İlk! Bakan Açıkladı!
Bakan Açıkladı! İki hafta sonra başlıyor
Bakan Açıkladı! İki hafta sonra başlıyor
Ölüm Aylığı ve Ölüm Maaşında Flaş Gelişme!
Ölüm Aylığı ve Ölüm Maaşında Flaş Gelişme!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim