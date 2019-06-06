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Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Vatandaşlar, itfaiyenin ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Vatandaşlar, itfaiyenin ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:03
Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Saklıgöl’de göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düşerek suda mahsur kaldı.

Olaya tanıklık eden bazı vatandaşlar yardıma koşarken çevredeki diğer vatandaşların da büyük panik yaşadığı gözlendi.

Göle düşen vatandaşlar olay yerine sevk edilen itfaiyenin ve vatandaşların çabasıyla gölden çıkarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. 

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şile çardak çöktü vatandaşlar göle düştü
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