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Sigaraya yeni yasak geliyor: Şahsi araçlarda da yasaklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında şahsi araçlarda da sigaranın yasaklanması, içenlere ceza verilmesini sağlayacak düzenleme yapılması konusunda talimat verdi.

Sigaraya yeni yasak geliyor: Şahsi araçlarda da yasaklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında şahsi araçlarda da sigaranın yasaklanması, içenlere ceza verilmesini sağlayacak düzenleme yapılması konusunda talimat verdi.

20 Eylül 2019 Cuma 06:50
Sigaraya yeni yasak geliyor: Şahsi araçlarda da yasaklanacak

AK Parti MKYK’nin önceki gün yapılan toplantısında Suriye’deki gelişmelerle ilgili bilgi veren Erdoğan, 29 büyükşehir belediye başkanıyla yaptığı toplantıya ilişkin “Kamu yararı gözetilen her işi destekleyeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nın yargı reformuyla ilgili çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni oluşumları isim vermeden eleştiren Erdoğan, “Biz odağımıza kaybetmeyelim, kardeşliğimize sahip çıkalım” dedi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, toplantıda sigara yasakları da gündeme geldi. Başından geçen bir olayı anlatan Erdoğan, “Fahrettin Altun’la bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı” diye konuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.09.2019 06:51
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sigaraya yeni yasak geliyor şahsi araçlarda da yasaklanacak
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