Sigara kullananlar dikkat!

Dış kaynaklı renklendirici ürünlerin başında sigara geliyor. Ayrıca çay, kahve, kola ve kırmızı şarap gibi içecekler de dişlerde renklenmeye yol açabilir.

Dt.Pertev Kökdemir, dişlerde doğuştan ya da küçük yaşta antibiyotik kullanımına bağlı renklenmelerin diş beyazlatma ve bonding uygulamaları gibi işlemler ile tedavi edilebileceğini belirtiyor. Tüketilen gıdalardan ya da nargile/sigara gibi tütün ürünlerinin kullanımına bağlı olarak sonradan renklenen dişlerin temizliğinin ise diş hekimleri tarafından yapılması gerekiyor

Dt.Kökdemir, bu işlemlerin ardından hastaların bundan sonraki dönemde doğru ve yeterli ağız bakımı uygulamaları ile ağız bakımını ve sağlığını korumaları gerektiğinin altını çiziyor.

BEYAZLATMAK İÇİN KULLANDIĞINIZ DİŞ MACUNLARININ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Beyazlatıcı ya da leke çıkarıcı diş macunlarının da zaman zaman kullanılabileceğini ifade eden Kökdemir, bu tip diş macunlarının uzun süre kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

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