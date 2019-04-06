Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sigara Fiyatlarına Zam Geldi- 2019 Sigara Fiyatları Ne Kadar? Sigaraya Ne Kadar Zam Yapıldı?

Türkiye'de milyonlarca bağımlısı bulunan ve her geçen gün fiyatları eleştirilen sigaraya yeni bir zam daha geldi. Peki zam sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar.

Sigara Fiyatlarına Zam Geldi- 2019 Sigara Fiyatları Ne Kadar? Sigaraya Ne Kadar Zam Yapıldı?

Türkiye'de milyonlarca bağımlısı bulunan ve her geçen gün fiyatları eleştirilen sigaraya yeni bir zam daha geldi. Peki zam sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar.

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:03
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi- 2019 Sigara Fiyatları Ne Kadar? Sigaraya Ne Kadar Zam Yapıldı?

Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. Buna göre en yüksek sigara 15.50 TL oldu.

EN PAHALI SİGARA 15.50 TL 

Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunulacak.

YENİ FİYATLAR

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Sigara    Eski Fiyat    Yeni Fiyat

Parl    13.50    15.50

Marl    13.00    15.00

Marl T.    12.00    14.00

Murt.    11.00    13.00

Murt B.    10.00    12.00

Lrk    10.00    12.00

Lrk R.    9.50    11.50

Chst    9.50    11.50

L    9.50    11.50

L Red    9.    11.00

Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.04.2019 09:10
Anahtar Kelimeler:
sigara fiyatlarına zam geldi 2019 sigara fiyatları kadar sigaraya kadar zam yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyetlerde Yeni Dönem
Ehliyetlerde Yeni Dönem
Özgüven eksikliğini nasıl yenerim? Sizler için derledik!
Özgüven eksikliğini nasıl yenerim? Sizler için derledik!
Korkutan Deprem!
Korkutan Deprem!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim